00:45, 9 декабря 2025Мир

Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину в связи с кончиной российского посла в Пхеньяне

Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину в связи с кончиной посла в Пхеньяне
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын в связи с кончиной посла России в Пхеньяне Александра Мацегоры направил российскому лидеру Владимиру Путину телеграмму, в которой выразил соболезнования. Об этом сообщает радиостанция «Голос Кореи».

«Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи и председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын направил телеграмму с выражением соболезнований президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину связи с тем, что 6 декабря 2025 года чрезвычайный и полномочный посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора скончался», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Ким Чен Ын выразил свои соболезнования и российскому посольству.

О смерти Мацегоры стало известно 8 декабря. Уточняется, что он ушел из жизни за два дня до этого — 6 декабря. Что стало причиной смерти дипломата, не сообщается.

С 2024 года Мацегора работал послом России в Северной Корее. За свои заслуги дипломат был награжден орденом Александра Невского, орденом Дружбы, а также государственной наградой КНДР — орденом Дружбы I степени.

