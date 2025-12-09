Реклама

10:26, 9 декабря 2025

Киркоров выступил против средств контрацепции

Певец Филипп Киркоров заявил, что не использует средства контрацепции
Ольга Коровина

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Народный артист России Филипп Киркоров высказался об использовании средств контрацепции. Его комментарий приводит «Пятый канал».

В ходе общения с корреспондентами на новогоднем концерте в Государственном Кремлевском дворце исполнитель рассказал, что не пользуется контрацептивами, поскольку не ведет распутный образ жизни. «Мне это не нужно. У меня постоянный партнер», — признался Киркоров.

Певец также отметил, что является наполовину болгарином, поэтому к нему не применима крылатая фраза «секса в СССР не было». «У нас все было в порядке», — заявил он.

Ранее Киркоров рассказал, как познакомил Аллу Пугачеву со своими родителями. По словам исполнителя, отец Бедрос Киркоров не был рад его отношениям с певицей, в то время как мать Виктория «приняла» избранницу.

