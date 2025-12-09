Кремль назвал две новые темы заседания Путина с СПЧ

Президент России Владимир Путин на заседании совета по развитию гражданского общества и правам человека обсудит развитие искусственного интеллекта (ИИ) и движение курьеров на дорогах. Две новые темы повестки заседания назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Также среди традиционных тем заседания останется защита прав участников специальной военной операции (СВО) на Украине и членов их семей, реабилитация россиян с инвалидностью, права присяжных заседателей, а также система проактивного предоставления социальной поддержки и паллиативной помощи.

«Хотят поговорить и об искусственном интеллекте. Риски применения искусственного интеллекта в социально значимых сферах и меры по обеспечению прозрачности алгоритмов», — заключил Песков.

