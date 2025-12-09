Реклама

Кремль назвал две новые темы заседания Путина с СПЧ

Песков: Путин обсудит ИИ и курьеров на дорогах с членами СПЧ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pavel Bednyakov / Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин на заседании совета по развитию гражданского общества и правам человека обсудит развитие искусственного интеллекта (ИИ) и движение курьеров на дорогах. Две новые темы повестки заседания назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Также среди традиционных тем заседания останется защита прав участников специальной военной операции (СВО) на Украине и членов их семей, реабилитация россиян с инвалидностью, права присяжных заседателей, а также система проактивного предоставления социальной поддержки и паллиативной помощи.

«Хотят поговорить и об искусственном интеллекте. Риски применения искусственного интеллекта в социально значимых сферах и меры по обеспечению прозрачности алгоритмов», — заключил Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет 19 декабря, от детей поступает множество обращений, связанных с блокировкой игры Roblox.

