В Кремле рассказали о множестве обращений детей на прямую линию Путина из-за игры Roblox

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что дети начали писать обращения из-за игры Roblox, доступ к которой ограничили в России. Его слова передает ТАСС.

Представитель Кремля заявил, что на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет 19 декабря, от детей поступает множество обращений, связанных с блокировкой игры.

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что Кремль не владеет информацией по этой теме.

Ранее глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила, что получила более 60 тысяч обращений из-за блокировки Roblox. Мизулина заявила, что, по ее мнению, ограничение доступа только к этой платформе не решит проблему ищущих контакта с детьми педофилов. До этого глава ЛБИ утверждала, что из-за блокировки Roblox многие дети заявили, что теперь хотят уехать из России.

3 декабря Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox на территории России. В ведомстве подчеркнули, что на платформе распространялись материалы с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности.

До этого журналистка The Guardian Сара Мартин рассказала, что столкнулась с педофилами в онлайн-игре. По ее словам, даже при включенном родительском контроле игровые персонажи могли быть подвержены травле.