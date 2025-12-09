Реклама

13:06, 9 декабря 2025Мир

Кремль раскрыл график международных встреч Путина

Песков: Путин не планирует встречаться с иранцами и венграми в ближайшее время
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин не планирует в ближайшее время проводить рабочие встречи с делегациями Ирана и Венгрии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Я могу сказать так: на этой неделе таких планов нет и нет такой возможности. А дальше пока график верстается», — отметил представитель Кремля.

8 декабря Песков рассказал, что встреча Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом точно не состоится до Нового года. По словам главы президентской канцелярии, перед саммитом «нужно провести работу на экспертном уровне».

