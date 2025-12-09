Реклама

21:35, 8 декабря 2025Россия

В Кремле высказались о возможной встрече Путина и Трампа

Песков заявил, что Путин и Трамп не встретятся до Нового года
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом точно не состоится до Нового года, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Слова чиновника приводит РИА Новости.

Кроме того, подчеркнул Песков, возможная встреча должна быть подготовленной, в ходе нее необходимо достичь каких-то результатов. «Чтобы она [встреча] стала результативной, нам нужно провести работу на экспертном уровне, которая вот сейчас ведется. Такая челночная дипломатия», — сказал чиновник.

Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что до российской стороны не доводились результаты американо-украинских мирных переговоров.

