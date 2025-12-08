Кремль прокомментировал результаты переговоров Украины и США

Песков: Результаты переговоров Украины и США до России не доводились

Результаты американо-украинских мирных переговоров не доводились до российской стороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Каких-то заявлений конкретных от Киева мы не слышали, до нас тоже результаты пока не доводились», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, контакты между США и Россией на мирном треке по-прежнему проходят, «но пока обсуждения не продолжались».

Вечером 2 декабря в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина, спецпосланника президента США по Украине Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Переговоры продолжались почти пять часов. С российской стороны во встрече также принимали участие спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и помощник главы государства Юрий Ушаков.