11:28, 9 декабря 2025Забота о себе

Любителей горячих ванн предупредили о риске внезапной смерти

Кардиолог Фариа: Горячие ванны приводят к падению артериального давления
Илья Пятыго
Илья Пятыго

Фото: Depiction Images / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог Уго Фариа заявил, что у любителей горячих ванн могут возникнуть серьезные проблемы с сердцем. Такое предупреждение он сделал в разговоре с изданием Metropoles.

Как пояснил Фариа, избыточное тепло приводит к расширению сосудов. Из-за этого у человека падает артериальное давление. Сопутствующими симптомами в такой ситуации являются головокружение, слабость, затуманивание зрения и даже обморок, подчеркнул доктор.

«Резкое падение артериального давления может нарушить коронарное кровообращение у людей с повышенной чувствительностью, вызывая значительный дискомфорт и даже риск внезапной смерти», — добавил врач. По его словам, людям, у которых имеются проблемы с сердцем, противопоказаны не только горячие, но и холодные ванны.

Ранее кардиолог Анастасия Фомичева рассказала, как с помощью питания укрепить здоровье сердца. Так, с этой целью она призвала придерживаться средиземноморской диеты.

    Обсудить
