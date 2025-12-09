Мошенники придумали способ обмана таксистов и курьеров

Мошенники начали распространять «таксометры» и «радары» для обмана таксистов

Мошенники придумали новый способ обмана российских таксистов и курьеров, они распространяют вредоносные приложения под видом таксометров и радаров. Как пишут РИА Новости, таким образом злоумышленники легко похищают деньги со счетов жертв и оформляют на них кредиты.

Для привлечения жертв мошенники обещают, что сервис покажет спрос в любом интересующем районе на все тарифы. А другое приложение будет предупреждать о всех постах ДПС, пробках, авариях и камерах фиксации правил дорожного движения.

Кроме того, тем, кто установит одно из таких приложений в ближайшие 72 часа предлагают бонус на карту — 1 000 рублей.

После установки «полезного» для работы курьера или таксиста приложения, пользователю предлагают ввести данные банковской карты для «бесплатной подписки», но в итоге крадут деньги.

«Функционал вредоносного приложения позволяет перехватывать коды из SMS, с их помощью злоумышленники незаметно для пользователя подключаются к аккаунту в онлайн-банке и выполняют необходимые для оформления кредита запросы», — объяснил ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Евгений Егоров

Такие сервисы с вредоносным программным обеспечением (ПО) злоумышленники распространяют в профильных группах и чатах в мессенджерах таксистов и курьеров.

Эксперты советуют не переходить по ссылкам от незнакомых контактов и загружать приложения только с официальных сайтов. А также не забывать следить за правами, которые запрашивают сервисы.

Ранее МВД России предупредило всех жителей страны о мошенниках, которые предлагают «работу мечты на удаленке».