Россиян предупредили об опасности «работы мечты»

МВД: Мошенники предлагают «вакансию мечты» и похищают деньги через мессенджеры

Мошенники начали маскироваться под работодателей и предлагать потенциальным жертвам «вакансию мечты», но в итоге при переходе в мессенджер для дальнейшего диалога похищают личные данные и деньги «кандидата». Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Чаще всего это вакансия удаленного чат-оператора, без какого либо опыта и с высоким ежедневным доходом. При переписке псевдоменеджер под предлогом проверки софта начинает выяснять марку телефона, а на самом деле для заражения устройства вредоносным программным обеспечением (ПО).

После чего пытается выудить из жертвы ряд конфиденциальной информации: имя, номер телефона, банковские реквизиты.

«Когда соискатель справедливо требует подтвердить легальность компании (ИНН, адрес), «работодатель» отказывается и переходит к манипуляциям и угрозам. Легитимная компания никогда не станет скрывать свои реквизиты и обвинять в недоверии потенциального сотрудника», — отмечают в МВД.

В завершение в МВД добавили, что сочетание всех этих факторов указывает на мошенническую схему, цель которой далеко не трудоустройство, а обман.

