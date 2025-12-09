Реклама

04:06, 9 декабря 2025Россия

Над российским городом прогремели взрывы

Shot: Около 10 взрывов прогремело над Рязанью, работает ПВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Около десяти взрывов прогремело в небе над Рязанью. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Местные жители рассказали, что первые взрывы прогремели около 3:30 и продолжались некоторое время. В домах задрожали окна и стены. О громких звуках сообщили из разных частей Рязани. Согласно предварительной информации, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбивают украинские беспилотники.

Ранее жители Воронежа сообщили, что над ним раздалась серия взрывов. О громких звуках также рассказали жители ближайших к городу сел.

