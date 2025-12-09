Реклама

02:31, 9 декабря 2025Россия

Над российским городом раздались взрывы

Shot: Над Воронежем раздались взрывы, работает система ПВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Жители Воронежа сообщили, что над российским городом раздалась серия взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, по целям в небе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Местные жители сообщили, что слышали три взрыва. О громких звуках также рассказали жители ближайших к городу сел.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали север региона. По словам главы региона, без электроснабжения остались 250 жителей хутора.

Утром 6 декабря Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Ленинградскую область.

