250 россиян остались без света из-за атаки беспилотников

БПЛА повредили вышку ЛЭП в Ростовской области, 250 жителей остались без света

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали север региона. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Слюсарь сообщил, что беспилотники повредили вышку ЛЭП на окраине хутора Колундаевский. Он подчеркнул, что в результате атаки дронов никто из жителей не пострадал. По словам главы региона, без электроснабжения остались 250 жителей хутора.

«Ночью под атакой врага был север Ростовской области. БПЛА уничтожены и подавлены в Каменске, Чертковском и Шолоховском районах», — добавил он.

Ранее жители Энгельса и Саратова сообщили о серии взрывов и работе противовоздушной обороны (ПВО) по украинским дронам. В городах сработали сирены воздушной опасности.