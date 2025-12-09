Назван претендент на победу в Кубке Гагарина

Букмекеры назвали ярославский «Локомотив» фаворитом на победу в Кубке Гагарина

Букмекеры назвали претендента на победу в Кубке Гагарина в сезоне-2025/2026. Об этом сообщает Sport24.

Аналитики сохранили за ярославским «Локомотивом» статус главного фаворита на завоевание Кубка Гагарина с коэффициентом 2,70. На втором месте — магнитогорский «Металлург» (3,10), за ними следует омский «Авангард» (6,20).​

Дальше в топе казанский «Ак Барс» и минское «Динамо» (по 8,00), московский ЦСКА (16,00), челябинский «Трактор» (20,00), «Автомобилист» из Екатеринбурга (15,00) и московское «Динамо» (21,00).

Половина регулярного сезона КХЛ завершена: почти все команды провели по 36 матчей из 68. «Локомотив» лидирует в гонке за первое место, но за ним активно дышат «Северсталь», «Ак Барс», «Металлург» и два «Динамо».