Небензя оценил предложения США по Украине

Небензя: США ведут работу над реалистичными предложениями по Украине

США ведут работу над реалистичными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«На столе находятся вполне реалистичные предложения о долгосрочном и устойчивом урегулировании украинского конфликта, над которыми кропотливо работают наши американские коллеги», — отметил дипломат.

Небензя спросил инициаторов заседания, сможет ли кто-либо из них «внятно сформулировать, зачем украинцев заставляют воевать против их воли» на фоне уже существующих предложений США по урегулированию конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов передать США предложения по урегулированию конфликта с Россией.