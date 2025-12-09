Небензя оценил предложения США по Украине

Реклама

Небензя: США ведут работу над реалистичными предложениями по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

США ведут работу над реалистичными предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«На столе находятся вполне реалистичные предложения о долгосрочном и устойчивом урегулировании украинского конфликта, над которыми кропотливо работают наши американские коллеги», — отметил дипломат.

Небензя спросил инициаторов заседания, сможет ли кто-либо из них «внятно сформулировать, зачем украинцев заставляют воевать против их воли» на фоне уже существующих предложений США по урегулированию конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов передать США предложения по урегулированию конфликта с Россией.

