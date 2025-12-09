Зеленский заявил о готовности передать США предложения Украины по урегулированию конфликта

Украина готова передать США предложения по урегулированию конфликта с Россией. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в Telegram.

По его словам, 9 декабря прошло обсуждение результатов работы переговорной команды Киева с представителями стран Европы в Лондоне.

«Мы очень активно работаем над всеми компонентами возможных шагов для прекращения войны. Украинские и европейские компоненты уже проработаны, и мы готовы представить их партнерам в Америке», — написал Зеленский.

Ранее стало известно, что Украина согласовала с Европой общую позицию по значимости гарантий безопасности. На переговорах присутствовали лидеры Франции, Великобритании и Германии.