19:13, 9 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о готовности передать США предложения Украины по урегулированию конфликта

Зеленский: Украина готова передать США предложения по урегулированию конфликта
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jamie McCarthy / Getty Images

Украина готова передать США предложения по урегулированию конфликта с Россией. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в Telegram.

По его словам, 9 декабря прошло обсуждение результатов работы переговорной команды Киева с представителями стран Европы в Лондоне.

«Мы очень активно работаем над всеми компонентами возможных шагов для прекращения войны. Украинские и европейские компоненты уже проработаны, и мы готовы представить их партнерам в Америке», — написал Зеленский.

Ранее стало известно, что Украина согласовала с Европой общую позицию по значимости гарантий безопасности. На переговорах присутствовали лидеры Франции, Великобритании и Германии.

