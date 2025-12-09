Реклама

Экономика
15:38, 9 декабря 2025Экономика

Один вид займов в России вырос впервые за год

ЦБ: Выдача займов в потребительских кооперативах выросла впервые за год
Вячеслав Агапов

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

В третьем квартале 2025 года выдача займов в потребительских кредитных кооперативах выросла. О росте этого вида займов сообщает Центральный банк (ЦБ) России.

По данным регулятора, показатель вырос впервые за год. Он увеличился на 35 процентов в сравнении с предыдущим кварталом.

Число оформленных кредитов увеличилось в семь раз в сравнении с началом года. В то же время на фоне повышения количества небольших займов объемом в пять-двенадцать тысяч рублей средняя сумма сократилась. Средний срок такого займа аналогично уменьшился — с 327 до 156 дней за один квартал.

Как отмечают в ЦБ, рынок кредитования сейчас сдерживают исключение из государственного реестра большого количества кооперативов и быстрая оборачиваемость коротких займов.

По итогам ноября 2025 года суммарные объемы выдачи автокредитов в России сократились на 17,4 процента в месячном выражении. За месяц банки выдали таких займов на общую сумму в 176,3 миллиарда рублей. В количеством выражении показатель просел на 17,5 процента, до 116,3 тысячи единиц. Средний чек в этом сегменте кредитования за отчетный период практически не изменился. Прирост к октябрьскому уровню составил 0,1 процента (до 1,52 миллиона рублей).

