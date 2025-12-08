Россияне охладели к одному виду кредитов

Frank RG: Выдача автокредитов сократилась на 17,4 процента в ноябре

По итогам ноября 2025 года суммарные объемы выдачи автокредитов в России сократились на 17,4 процента в месячном выражении. О заметном охлаждении спроса граждан на этот вид займов сообщает Telegram-канал Frank RG.

За последний месяц осени российские банки выдали гражданам автокредиты на общую сумму в 176,3 миллиарда рублей. В количеством выражении показатель просел на 17,5 процента, до 116,3 тысячи единиц, уточнили аналитики. Средний чек в этом сегменте кредитования за отчетный период практически не изменился. Прирост к октябрьскому уровню составил 0,1 процента (до 1,52 миллиона рублей), резюмировали эксперты.

На охлаждение интереса россиян к автокредитам оказывает влияние ряд факторов. К числу основных причин подобной динамики на внутреннем рынке аналитики относят ужесточение регулирования со стороны руководства Центробанка (ЦБ), высокую ключевую ставку, которая продолжает удерживать рыночные ставки по автозаймам на заградительном для значительной части населения уровне, а также заметное удорожание машин на фоне очередного повышения утильсбора.

В настоящее время, согласно оценке Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), подавляющая часть россиян (около 80 процентов экономически активных граждан) не может взять кредит. В октябре 2025 года доля отказов банков по заявкам клиентов на различного рода займы (потребительские кредиты, пос-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) достигла почти 82 процентов. В организации объяснили подобную динамику в том числе высокой кредитной нагрузкой населения.