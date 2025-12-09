Реклама

09:04, 9 декабря 2025

Ольга Серябкина разместила фото в прозрачном платье

Певица Ольга Серябкина разместила фото в откровенном образе
Карина Черных
Карина Черных

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Бывшая солистка популярной группы «Серебро», российская певица Ольга Серябкина разместила фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,6 миллиона подписчиков.

40-летняя исполнительница была запечатлена в белом прозрачном платье на тонких бретелях и с глубоким декольте, которое подчеркивало ее грудь.

Кроме того, звезда надела нижнее белье в тон образу. В качестве обуви она выбрала остроносые туфли-лодочки на высоком каблуке.

Ранее в декабре Серябкина вышла на сцену в облегающем комбинезоне с глубоким декольте. Изделие было украшено широким черным ремнем с золотой пряжкой.

