Ольга Серябкина разместила фото в прозрачном платье

Певица Ольга Серябкина разместила фото в откровенном образе

Бывшая солистка популярной группы «Серебро», российская певица Ольга Серябкина разместила фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,6 миллиона подписчиков.

40-летняя исполнительница была запечатлена в белом прозрачном платье на тонких бретелях и с глубоким декольте, которое подчеркивало ее грудь.

Кроме того, звезда надела нижнее белье в тон образу. В качестве обуви она выбрала остроносые туфли-лодочки на высоком каблуке.

Ранее в декабре Серябкина вышла на сцену в облегающем комбинезоне с глубоким декольте. Изделие было украшено широким черным ремнем с золотой пряжкой.