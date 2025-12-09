ОСАГО в России подорожало для одной категории водителей

Банк России с 9 декабря расширил тарифный коридор базовых ставок ОСАГО для всех видов транспорта. Об этом пишет «Российская газета».

Уточняется, что для легковых и прочих транспортных средств пределы базового тарифа сдвинули на 15 процентов вверх и вниз, для мотоциклов — на 40 процентов. Издание подчеркнуло, что подорожание полисов в первую очередь затронет автовладельцев, которые регулярно становятся виновниками ДТП и формируют основной объем убытков для компаний.

Ранее стало известно, что в Минцифры намерены начать рассылать информационные сообщения о необходимости оформить полис ОСАГО через портал «Госуслуги».