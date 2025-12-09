Реклама

Экономика
07:12, 9 декабря 2025

Оценен риск цунами на Камчатке из-за землетрясения в Японии

Эксперт РАН Чебров: Землетрясение в Японии не может вызвать цунами на Камчатке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров сообщил, что землетрясения в Японии магнитудой 7,6, которое произошло 8 декабря, не может вызвать угрозу цунами на Камчатке. Об этом пишет ТАСС.

«Сейсмических последствий на Камчатке после землетрясения в Японии мы не ощутили, у нас продолжается афтершоковый процесс после мегаземлетрясения 30 июля», — сказал он.

Начальник сейсмической станции «Южно-Сахалинск» сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Семенова, в свою очередь, сообщила, что угроза цунами не объявлялась и для Курильских островов Сахалинской области.

Ранее в Японии зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 7,6 и объявили угрозу цунами. Землетрясение произошло у восточного побережья префектуры Аомори на севере страны, очаг залегал на глубине 50 километров.

