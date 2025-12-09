Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
00:18, 9 декабря 2025Культура

Paramount вступил в борьбу с Netflix за известную кинокомпанию

Paramount хочет перебить предложение Netflix и полностью выкупить Warner Bros.
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Американский медиахолдинг Paramount Skydance заявил о том, что готов перебить предложение стримингового сервиса Netflix по покупке американской кинокомпании Warner Bros. (WBD), предложив 30 долларов за акцию наличными. Об этом Paramount объявила на своем официальном сайте.

Paramount предлагает приобрести WBD целиком, включая сегмент Global Networks. Полная цена составит 108,4 миллиарда долларов, что на 139 процентов выше текущей цены акции WBD в 12,54 доллара по состоянию на 10 сентября текущего года.

«Стратегически и финансово привлекательное предложение Paramount для акционеров WBD представляет собой более выгодную альтернативу сделке с Netflix, которая предлагает меньшую и неопределенную стоимость и подвергает акционеров WBD длительному процессу получения разрешений от регулирующих органов в нескольких юрисдикциях с неопределенным результатом, а также сложному и нестабильному сочетанию акций и денежных средств», — добавили в медиахолдинге.

В Paramount также добавили, что в течение 12 недель WBD было представлено шесть предложений, но они так и не отреагировали на них должным образом. Поэтому в итоге было принято решение обратиться к акционерам WBD напрямую, чтобы они могли воспользоваться более выгодной альтернативой Netflix.

Ранее «Лента.ру» собрала топ главных сериалов декабря 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слишком поздно». Первая завершенная Трампом война разгорелась с новой силой. Чем это грозит российским туристам?

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину в связи с кончиной российского посла в Пхеньяне

    Известный российский пловец примет участие в «Играх на стероидах» в США

    Трамп оскорбил журналистку из-за одного вопроса

    Маск назвал виновных в убийстве Европы

    ВСУ сбежали из южной части котла под Красноармейском и Димитровом

    Бывшая королева красоты забила сына бойфренда до смерти и попала в тюрьму

    В России обвинили Европу в «торпедировании» мирных усилий по Украине

    Paramount вступил в борьбу с Netflix за известную кинокомпанию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok