Пилот дальнемагистральных рейсов рассказал о сне во время полета

Пользователь Reddit с ником Strat118, работающий пилотом на дальнемагистральных рейсах одной из британских авиакомпаний, рассказал, разрешено ли летчикам спать во время полетов. По его словам, ситуации, когда оба пилота засыпают одновременно, действительно случаются.

«На моих рейсах этого не было ни разу, но такое порой происходит. Нужно быть осторожным, потому что если кто-то узнает о таком, это может поставить крест на карьере. Не говоря уже о последствиях для безопасности. Хотя контролируемый отдых пилотам нужен. Один летчик может вздремнуть в кресле, пока другой управляет самолетом и радиосвязью», — написал автор.

Затронув тему использования на рейсах автопилотов, Strat118 уточнил, что взлет всегда происходит в ручном режиме. Однако на некоторых самолетах автопилот можно включить уже на высоте от 60 метров. «На автопилоте можно посадить самолет, но обычно к этому прибегают лишь при плохой видимости», — отметил автор.

