После атаки ВСУ по жилому дому в российском регионе введут режим ЧС

Премьер Чувашии Артамонов сообщил, что в регионе введут режим ЧС

В Чувашии по решению главы региона Олега Николаева введут режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил премьер-министр республики Сергей Артамонов в Telegram.

Решение принято после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой дом в Чебоксарах. «На постоянной связи находимся с Главой региона Олегом Николаевым. По его решению будем вводить чрезвычайную ситуацию регионального уровня, чтобы мобилизовать все ресурсы для защиты населения и оперативно восстановить последствия», — написал Артамонов.

Ранее число пострадавших после удара беспилотника выросло до 14. Среди раненых есть ребенок.

Об атаке ВСУ на Чебоксары стало известно утром 9 декабря. Местные жители сообщили о семи взрывах. Части дрона влетели в многоэтажное здание в Юго-Западном районе города. В результате начался пожар.