Резко увеличилось число пострадавших при атаке украинского БПЛА в российском городе

Степанов: Число пострадавших при атаке БПЛА в Чебоксарах увеличилось до 14

Число пострадавших при атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на жилой дом в Чебоксарах увеличилось до 14 человек. Об этом сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов в Telegram-канале.

Он отметил, что все раненые в российском городе получают помощь врачей.

Степанов поделился, что экстренные службы в Чебоксарах оперативно устраняют последствия и обеспечивают безопасность населения.

«Жители постепенно возвращаются в свои квартиры. Для оценки состояния домов и нанесенного ущерба начинают работу специальные комиссии при администрации города», — написал вице-премьер Чувашии.

Об атаке беспилотника на жилой дом в Чебоксарах стало известно утром 9 декабря.

Глава Чувашии Олег Николаев объявил, что в городе экстренные службы перешли на усиленный режим работы.