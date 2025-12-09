Реклама

16:38, 9 декабря 2025Россия

Появились подробности о пострадавших при атаке ВСУ на Чебоксары

Минздрав Чувашии: Семь пострадавших при атаке ВСУ человек госпитализированы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Семь человек, пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Чебоксары, госпитализировали. Об этом сообщила министр здравоохранения Чувашии Лариса Тарасова в Telegram-канале.

«На данный момент в числе пострадавших 14 жителей: семь человек в разной степени тяжести находятся в медицинских учреждениях, еще семеро, включая одного ребенка, проходят лечение амбулаторно», — написала она.

По словам главы регионального Минздрава, все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, которая включает в себя психологическое сопровождение.

Беспилотные летательные аппараты ВСУ ударили по Чебоксарам утром 9 декабря. Местные жители сообщили о семи взрывах. Части дрона влетели в жилой дом на юго-западе города. Момент взрыва попал на видео.

