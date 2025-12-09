Реклама

14:09, 9 декабря 2025Россия

Взрыв при попадании дрона ВСУ в многоквартирный дом в российском городе сняли на видео

Mash опубликовал видео с моментом попадания дрона в жилой дом в Чебоксарах
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео взрыва при попадании фрагментов дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в многоквартирный дом в Чебоксарах. Ролик опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах, снятых из окна соседнего дома, видно мощную вспышку и слышно громкий грохот. Оператор от неожиданности начинает кричать. Далее запечатлена работа сотрудников экстренных служб на месте происшествия.

По информации издания, город атаковали семь беспилотников типа «Летучая лисица», которые запустили из Харьковской области. Два из них упали около жилого дома. В результате повреждения получили около 30 квартир и 20 автомобилей.

Ранее сообщалось, что число пострадавших после атаки дронов ВСУ на Чебоксары выросло до 14. Среди раненых оказался ребенок.

ВСУ атаковали город утром 9 декабря. Местные жители сообщили о семи взрывах. Части дрона влетели в многоэтажное здание в Юго-Западном районе города. В результате начался пожар. По словам премьер-министра Чувашии Сергея Артамонова, в регионе введут режим чрезвычайной ситуации.

