11:52, 9 декабря 2025Мир

Президент Чехии назначил нового премьер-министра

Reuters: Андрей Бабиш назначен новым премьер-министром Чехии
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:
Петр Павел (справа) и Андрей Бабиш

Петр Павел (справа) и Андрей Бабиш. Фото: Eva Korinkova / Reuters

Лидер оппозиционного движения ANO («Акция недовольных граждан») Андрей Бабиш официально назначен новым премьер-министром Чехии, церемония происходила в Пражском граде. Об этом сообщает Reuters.

«Президент Чехии Петр Павел назначил миллиардера и лидера популистской партии ANO Андрея Бабиша новым премьер-министром», — передает агентство.

4 октября партия под руководством Бабиша победила на выборах нового состава нижней палаты парламента.

5 октября газета The Guardian сообщила, что успех партии ANO под руководством Бабиша приведет к отказу Чехии от поддержки Украины, что будет означать для Киева «удар в спину от одного из ключевых союзников».

