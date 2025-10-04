Оппозиционное движение победило на выборах в парламент Чехии

Возглавляемое Бабишем движение ANO победило на выборах в парламент Чехии

Чешское политическое движение ANO («Акция недовольных граждан»), которое возглавляет бывший премьер-министр республики Андрей Бабиш, победило на выборах нового состава нижней палаты парламента. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что после подсчета голосов на 99,45 процента избирательных участков ANO набрало 34,72 процента голосов. Оппозиционное движение получило 80 из 200 мест в нижней палате парламента.

Действующий премьер Чехии Петр Фиала поздравил Бабиша с победой.

Ранее сообщалось о готовности европейских чиновников к тому, что по итогам парламентских выборов в Чехии к власти может вернуться Бабиш. Вероятность его победы оценивалась в 85 процентов.

Перед этим британская газета The Guardian заявила, что Евросоюз боится победы Бабиша на выборах в Чехии. Как пояснили в издании, считается, что возвращение экс-премьера к власти в Чехии еще больше ухудшит положение Украины.