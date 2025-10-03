В Европе допустили появление еще одного Орбана

Politico: В Чехии к власти может вернуться подобный Орбану популист Бабиш

Европейские чиновники готовы к тому, что по итогам парламентских выборов в Чехии к власти может вернуться бывший премьер-министр Андрей Бабиш. Об этом сообщает издание Politico.

По мнению политолога, представителя Eurasia Group Маджтабы Рахмана, вероятность победы партии популиста Бабиша ANO (Akce nespokojených občanů, «Акция недовольных граждан») оценивается в 85 процентов. При этом в правящую коалицию могут выйти и праворадикальные силы, такие как «Свобода и прямая демократия», указывает издание.

«Впервые с момента падения коммунистического режима в 1989 году экстремистские партии, выступающие за выход из Европейского союза (ЕС) и НАТО, могут войти непосредственно в состав чешского правительства», — заметили в Politico, указав, что Андрей Бабиш подобен премьер-министрам Венгрии и Италии Виктору Орбану и Джордже Мелони.

Ранее в The Guardian писали, что в Евросоюзе боятся победы Андрея Бабиша на парламентских выборах в Чехии. Они проходят 3-4 октября, по их итогам сформируется новое правительство страны.