Минобороны России: Штурмовики группировки войск «Восток» прорвали оборону ВСУ

Штурмовики группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) России прорвали оборону украинских подразделений. Об этом сообщили в Telegram-канале российского Минобороны.

По информации ведомства, оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) была прорвана в районе населенного пункта Остаповское в Днепропетровской области. Благодаря действиям штурмовиков, под контролем России оказался важный узел обороны, который имел значение для удержания обороны ВСУ на этом направлении.

Уточняется, что после продвижения ВС России украинские войска столкнулись с угрозой утраты оборонительной линии вдоль реки Гайчур.

Ранее сообщалось, что Украина бросила против российских войск «машину апокалипсиса», однако та была уничтожена.