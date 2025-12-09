ВС России уничтожили в зоне СВО прозванный машиной апокалипсиса броневик Senator

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы (ВС) России уничтожили несколько единиц переданной Украине западной техники, такой как бронетранспортеры (БТР) Stryker и Spartan. Об этом журналистам сообщили в российском министерстве обороны.

Первый из упомянутых БТР производится в США, второй — в Великобритании. Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили против российских войск канадский броневик Senator, который за специфический внешний вид, одновременно агрессивный и футуристический, прозвали «машиной апокалипсиса».

Этот оборудованный башней бронеавтомобиль разрабатывался специально для операций спецназа и транспортировки высокопоставленных лиц. Броневики Senator могут развивать скорость до 110 километров в час и, кроме экипажа, способны перевозить до восьми тяжеловооруженных бойцов. Российские военные уничтожили и этот образец техники — бой броневику дали военные группировки войск «Юг», которая действует в Донецкой народной республике.

Ранее ахматовец с позывным Аид заявил о напряженной обстановке в зоне СВО и «что-то мутящих» украинских военных. По словам военнослужащего, его подразделению противостоят «бесконечные расчеты» операторов беспилотных летательных аппаратов ВСУ.