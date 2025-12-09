Пропавшую в Москве две недели назад 33-летнюю кубанскую модель Анжелику Тартанову нашли в реанимации столичной больницы. Из-за многочисленных травм врачи были вынуждены провести ей трепанацию черепа. Россиянка успела заявить, что ее избил бойфренд. Родные тоже подозревают его в похищении и избиении модели. Что об этом известно — разбиралась «Лента.ру».
Анжелику Тартанову искали две недели
Исчезнувшая при странных обстоятельствах инста-модель Анжелика Тартанова оказалась в реанимации столичной Городской клинической больницы № 1 имени Н. И. Пирогова. Выяснилось, что пострадавшая две недели находилась в нейрохирургическом отделении с множественными ушибами, гематомами и сотрясением мозга. Состояние ее остается тяжелым.
Манекенщица призналась врачам, что ее избил возлюбленный. По ее словам, он наносил ей удары с такой силой, что она не могла встать с постели и разговаривать. Кроме того, Тартанова уточнила, что помимо него в квартире находилась некая девушка.
Медики диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжелой степени, внутримозговую гематому и отек головного мозга
После избиения Тартанова сама вызвала скорую 23 ноября. Медикам она сообщила, что ее изувечил знакомый в квартире на Университетском проспекте. В больнице пострадавшей сделали трепанацию черепа.
«Девушке наносили удары по голове, она потеряла сознание», — подчеркнул источник РЕН ТВ.
В последний раз перед избиением модель видели с мужчиной намного старше нее
О внезапном исчезновении Тартановой заявили ее сестры, с которыми она перестала выходить на связь 28 ноября. По словам соседей, в последний раз девушку видели в компании мужчины, который был намного старше.
Подруга Тартановой рассказала, что кавалер баловал ее и дарил роскошные подарки, однако не позволял ей общаться с родственниками. Из-за этого летом ей пришлось отказаться от поездки к сестрам. Как заявила подруга Тартановой, для этого мужчины она была «как кукла».
Тартанова переехала в Москву ради карьеры модели
Перед исчезновением кубанская модель съехала от бойфренда после ссоры. В ее квартире находились неразобранные чемоданы, телефон и документы.
В первые два дня после исчезновения входящие сообщения на телефоне Тартановой были кем-то прочитаны
По словам родных Тартановой, она переехала в Москву из Краснодара несколько лет назад после развода с мужем, с которым остался ее 16-летний сын. Она мечтала о карьере модели и ходила на кастинги. При этом связь с сыном и бывшим супругом россиянка не поддерживала и лишь в последнее время стала им помогать деньгами.
Полгода назад Тартанова познакомилась с мужчиной по имени Дмитрий. Она рассказывала сестрам, что ее избранник владеет собственным бизнесом и занимается строительством в Москве, однако не познакомила его с семьей и не показывала его фотографий.
Родственники заявляют, что он не участвовал в поисках девушки.
Дмитрий утверждает, что в последний раз видел Анжелику неделю назад (при том что она находится в отделении нейрохирургии более двух недель). Раскрывать подробности их личной жизни он отказался.