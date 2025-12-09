«Провели трепанацию черепа». В Москве жестоко избили инста-модель. Врачи борются за ее жизнь

Жестоко избитой бойфрендом модели Анжелике Тартановой провели трепанацию черепа

Пропавшую в Москве две недели назад 33-летнюю кубанскую модель Анжелику Тартанову нашли в реанимации столичной больницы. Из-за многочисленных травм врачи были вынуждены провести ей трепанацию черепа. Россиянка успела заявить, что ее избил бойфренд. Родные тоже подозревают его в похищении и избиении модели. Что об этом известно — разбиралась «Лента.ру».

Анжелику Тартанову искали две недели

Исчезнувшая при странных обстоятельствах инста-модель Анжелика Тартанова оказалась в реанимации столичной Городской клинической больницы № 1 имени Н. И. Пирогова. Выяснилось, что пострадавшая две недели находилась в нейрохирургическом отделении с множественными ушибами, гематомами и сотрясением мозга. Состояние ее остается тяжелым.

Фото: @model_moskva__m

Манекенщица призналась врачам, что ее избил возлюбленный. По ее словам, он наносил ей удары с такой силой, что она не могла встать с постели и разговаривать. Кроме того, Тартанова уточнила, что помимо него в квартире находилась некая девушка.

Медики диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжелой степени, внутримозговую гематому и отек головного мозга

После избиения Тартанова сама вызвала скорую 23 ноября. Медикам она сообщила, что ее изувечил знакомый в квартире на Университетском проспекте. В больнице пострадавшей сделали трепанацию черепа.

«Девушке наносили удары по голове, она потеряла сознание», — подчеркнул источник РЕН ТВ.

В последний раз перед избиением модель видели с мужчиной намного старше нее

О внезапном исчезновении Тартановой заявили ее сестры, с которыми она перестала выходить на связь 28 ноября. По словам соседей, в последний раз девушку видели в компании мужчины, который был намного старше.

Фото: @model_moskva__m

Подруга Тартановой рассказала, что кавалер баловал ее и дарил роскошные подарки, однако не позволял ей общаться с родственниками. Из-за этого летом ей пришлось отказаться от поездки к сестрам. Как заявила подруга Тартановой, для этого мужчины она была «как кукла».

Тартанова переехала в Москву ради карьеры модели

Перед исчезновением кубанская модель съехала от бойфренда после ссоры. В ее квартире находились неразобранные чемоданы, телефон и документы.

В первые два дня после исчезновения входящие сообщения на телефоне Тартановой были кем-то прочитаны

По словам родных Тартановой, она переехала в Москву из Краснодара несколько лет назад после развода с мужем, с которым остался ее 16-летний сын. Она мечтала о карьере модели и ходила на кастинги. При этом связь с сыном и бывшим супругом россиянка не поддерживала и лишь в последнее время стала им помогать деньгами.

Фото: @model_moskva__m

Полгода назад Тартанова познакомилась с мужчиной по имени Дмитрий. Она рассказывала сестрам, что ее избранник владеет собственным бизнесом и занимается строительством в Москве, однако не познакомила его с семьей и не показывала его фотографий.

Родственники заявляют, что он не участвовал в поисках девушки.

Дмитрий утверждает, что в последний раз видел Анжелику неделю назад (при том что она находится в отделении нейрохирургии более двух недель). Раскрывать подробности их личной жизни он отказался.