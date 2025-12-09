Реклама

Наука и техника
17:44, 9 декабря 2025Наука и техника

Путин наградил испытавшего гиперзвуковой «Кинжал» летчика

Путин наградил испытавшего гиперзвуковой комплекс «Кинжал» летчика Шишова
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил медалью «Золотая Звезда» заместителя начальника летно-испытательного центра — начальника летной службы, летчика-испытателя Объединенной авиастроительной корпорации Андрея Шишова. Он первым выполнил успешный пуск ракеты гиперзвукового комплекса «Кинжал», передает ТАСС.

В материалах к церемонии вручения отметили, что в 2017 году Шишов впервые поднял в воздух опытный самолет МиГ-31 (изделие 08), а в 2018-м выполнил первый полет в качестве командира экипажа самолета с новым изделием.

«В сентябре 2019 года А.А. Шишов впервые успешно выполнил пуск гиперзвуковой ракеты "Кинжал" по морской цели в Баренцевом море на самолете-носителе МиГ-31К, а в 2020 году — на самолете МиГ-31 (изделие 06)», — говорится в материалах.

Подчеркивается, что за значительный вклад в обороноспособность и заслуги в области испытаний Шишову присвоили звание Героя Российской Федерации.

В августе военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что аэробаллистические ракеты «Кинжал», которые используют для поражения целей на Украине, не оставляют противнику времени на реакцию. Гиперзвуковая ракета отличается минимальным подлетным временем.

