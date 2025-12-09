Путин обновил состав СПЧ

Реклама

08:41, 9 декабря 2025Россия

Путин обновил состав Совета по правам человека
Марина Совина
Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Российский президент Владимир Путин подписал указ о ротации в Совете по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Документ был опубликован на интернет-портале правовой информации.

Так, в совет вошли новые члены: председатель «Союза семей военнослужащих России» Мария Большакова, советник главы «Сколково» Наталья Кравченко, ректор МПГУ Алексей Лубков, председатель «Гражданского комитета России» Артур Шлыков.

В свою очередь, из СПЧ исключены пять человек. Среди них — исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, председатель «Союза писателей России» Николай Иванов, директор центра «Мир семьи» Ирина Киркора, бывший директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов, глава Института современного развития Игорь Юргенс.

В конце ноября стало известно, что Владимир Путин, предварительно, 10 декабря проведет встречу с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Как написали журналисты, мероприятие будет приурочено к Международному дню по защите прав человека или совпадая с ним.

В начале февраля глава РФ утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря 2024 года

