Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:09, 9 декабря 2025Россия

Путин одной фразой высказался о российских алгоритмах управления роем беспилотников

Путин оценил российские алгоритмы управления роем БПЛА и роботов
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Российской академии наук (РАН) Геннадием Красниковым оценил алгорится управления роем беспилотников и роботов. Он высказался об этом одной фразой, передает РИА Новости.

«Очень здорово», — прокомментировал глава государства.

Ранее Владимир Путин наградил медалью «Золотая Звезда» испытавшего гиперзвуковой комплекс «Кинжал» летчика Объединенной авиастроительной корпорации Андрея Шишова. В 2019 году он первым успешно выполнил пуск гиперзвуковой ракеты по морской цели в Баренцевом море на самолете-носителе МиГ-31К, а в 2020 году — на самолете МиГ-31. Ему также присвоили звание Героя Российской Федерации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России ответил Трампу на слова о Зеленском

    13-я пенсия оказалась невозможна

    Зеленский объявил о готовности к энергетическому перемирию

    Стало известно о гибели в ВСУ целыми семьями

    Зеленский объяснил отсутствие выборов на Украине

    Путин одной фразой высказался о российских алгоритмах управления роем беспилотников

    Двух российских баскетболистов дисквалифицировали на два года за ставки

    Раскрыто число похороненных за неделю солдат ВСУ в одном украинском регионе

    Стало известно о гибели служившего по «молодежному контракту» бойца ВСУ

    Стало известно о личном желании Трампа вовлечь своего зятя в переговоры по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok