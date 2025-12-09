Путин одной фразой высказался о российских алгоритмах управления роем беспилотников

Путин оценил российские алгоритмы управления роем БПЛА и роботов

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Российской академии наук (РАН) Геннадием Красниковым оценил алгорится управления роем беспилотников и роботов. Он высказался об этом одной фразой, передает РИА Новости.

«Очень здорово», — прокомментировал глава государства.

Ранее Владимир Путин наградил медалью «Золотая Звезда» испытавшего гиперзвуковой комплекс «Кинжал» летчика Объединенной авиастроительной корпорации Андрея Шишова. В 2019 году он первым успешно выполнил пуск гиперзвуковой ракеты по морской цели в Баренцевом море на самолете-носителе МиГ-31К, а в 2020 году — на самолете МиГ-31. Ему также присвоили звание Героя Российской Федерации.