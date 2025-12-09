Путин рассказал о своих поездках по Москве «по-тихому»

Президент России Владимир Путин рассказал, что иногда ездит по Москве «по-тихому». Об этом сообщает «Коммерсантъ» в Telegram.

Так он начал обсуждение вопроса о движении курьеров по городу.

«Я не всегда езжу с мигалками и с сигналами. Иногда я по-тихому езжу, без всяких кортежей, и вижу, что происходит с доставкой, которая вызывает обеспокоенность у наших граждан», — сказал глава государства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у Путина после государственного визита в Индию и возвращения в Москву ожидается напряженная по графику неделя.