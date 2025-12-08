Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:35, 8 декабря 2025Россия

В Кремле рассказали о напряженном графике Путина

Песков заявил, что нынешняя неделя у Путина будет напряженной по графику
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Sputnik / Alexander Scherbak / Pool / Reuters

Текущая неделя у президента России Владимира Путина будет напряженной по графику. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Сегодня глава государства работает в Кремле после завершения государственного визита в Индию.

«Президент вернулся в столицу, сегодня начинается достаточно напряженная рабочая неделя», — рассказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая совместит в себе прямую линию с большой пресс-конференцией президента России, выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина потеряла редкое и необычное вооружение в зоне СВО

    Названы причины отказов мировых звезд от концертов в России

    В Европе прокомментировали темпы наступления российских войск

    Российский губернатор рассказал о по-настоящему отрицательном росте

    Россиянин получил 20 лет колонии за собранные данные номеров оператора связи

    На территории турецкого курорта произошло землетрясение

    Российский школьник оказался в больнице после подзатыльника от учителя

    Легендарный советский бренд возобновил производство

    Армия России взяла под контроль центр Северска

    Совершавшая покупки на борту самолета стюардесса целый год обманывала авиакомпанию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok