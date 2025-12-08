В Кремле рассказали о напряженном графике Путина

Песков заявил, что нынешняя неделя у Путина будет напряженной по графику

Текущая неделя у президента России Владимира Путина будет напряженной по графику. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Сегодня глава государства работает в Кремле после завершения государственного визита в Индию.

«Президент вернулся в столицу, сегодня начинается достаточно напряженная рабочая неделя», — рассказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая совместит в себе прямую линию с большой пресс-конференцией президента России, выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени.