Путин рассказал о встречающих российских солдат в зоне СВО мирных жителях

Путин: Мирные жители встречают российских солдат словами «мы ждали вас»

Мирные жители, оставшиеся в городах в зоне специальной военной операции (СВО), встречают российских солдат словами «мы ждали вас». Об этом заявил президент России Владимир Путин во время заседания с членами Совета по правам человека, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

Он рассказал, что получает доклады о происходящем в зоне боевых действий, в том числе в населенных пунктах, которые переходят под контроль российских войск.

«На их вопрос, на вопрос наших военных, почему вы отсюда не ушли своевременно, ответ простой: "Мы ждали вас, ждали русские войска, войска России"», — сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения. Он также подчеркнул, что возвращенные территории важны и всегда были частью России.