Путин словами «что за бред вообще» отреагировал на ситуацию с членами семей бойцов СВО

Президент России Владимир Путин назвал безобразием выселение членов семей участников специальной военной операции (СВО) на Украине из любого жилья. О проблеме глава государства заявил на заседании Совета по правам человека (СПЧ), передает ТАСС.
«Странно, да, что кого-то выселяют, членов семей участников СВО, выселяют из жилья. Да какой бы статус ни носило это жилье, человек на фронте воюет, что за бред вообще? Это безобразие», — обозначил Путин.
Глава государства призвал разбираться с каждым конкретным случаем выселения членов семей бойцов СВО. «Пофамильно надо выявлять этих людей и наказывать соответствующим образом», — заключил он.
Ранее сообщалось, что в Тюмени чиновники сделали бездомным участника СВО. Городская администрация приняла решение о снятии военнослужащего с регистрации и выселении его с занимаемой жилплощади. Квартиру опечатали.