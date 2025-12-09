Путин словами «что за бред вообще» отреагировал на ситуацию с членами семей бойцов СВО

Путин назвал безобразием выселение членов семей бойцов СВО из любого жилья

Президент России Владимир Путин назвал безобразием выселение членов семей участников специальной военной операции (СВО) на Украине из любого жилья. О проблеме глава государства заявил на заседании Совета по правам человека (СПЧ), передает ТАСС.

«Странно, да, что кого-то выселяют, членов семей участников СВО, выселяют из жилья. Да какой бы статус ни носило это жилье, человек на фронте воюет, что за бред вообще? Это безобразие», — обозначил Путин.

Глава государства призвал разбираться с каждым конкретным случаем выселения членов семей бойцов СВО. «Пофамильно надо выявлять этих людей и наказывать соответствующим образом», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в Тюмени чиновники сделали бездомным участника СВО. Городская администрация приняла решение о снятии военнослужащего с регистрации и выселении его с занимаемой жилплощади. Квартиру опечатали.