17:25, 9 декабря 2025Россия

Путин словами «что за бред вообще» отреагировал на ситуацию с членами семей бойцов СВО

Путин назвал безобразием выселение членов семей бойцов СВО из любого жилья
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал безобразием выселение членов семей участников специальной военной операции (СВО) на Украине из любого жилья. О проблеме глава государства заявил на заседании Совета по правам человека (СПЧ), передает ТАСС.

«Странно, да, что кого-то выселяют, членов семей участников СВО, выселяют из жилья. Да какой бы статус ни носило это жилье, человек на фронте воюет, что за бред вообще? Это безобразие», — обозначил Путин.

Глава государства призвал разбираться с каждым конкретным случаем выселения членов семей бойцов СВО. «Пофамильно надо выявлять этих людей и наказывать соответствующим образом», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в Тюмени чиновники сделали бездомным участника СВО. Городская администрация приняла решение о снятии военнослужащего с регистрации и выселении его с занимаемой жилплощади. Квартиру опечатали.

