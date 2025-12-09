Раскрыта настоящая цель «инопланетного корабля» в Солнечной системе

Астроном Леб: 3I/ATLAS мог пригодиться для зарождения жизни в Солнечной системе

Межзвездный объект — комета 3I/ATLAS — мог бы пригодиться для зарождения жизни в Солнечной системе. Настоящую цель небесного тела, известного как «инопланетный корабль», раскрыл астроном Гарвардского университета (США) Ави Леб. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Издание обратило внимание на блог ученого в Medium, где обсуждается вопрос о том, можно ли считать комету дружелюбной или нет. Леб заметил, что 3I/ATLAS содержит как важный для зарождения жизни метанол, так и ядовитый для нее (в больших концентрациях) цианистый водород (синильную кислоту). «Метанола гораздо больше, чем цианистого водорода», — сказал ученый NYP.

Леб заметил, что метанол является строительным блоком для аминокислот и сахаров, которые необходимы для формирования органических веществ, составляющих основу живой материи. «Если бы в Солнечной системе не было строительных блоков, она могла бы получить их от объектов, подобных 3I/Atlas», — резюмировал ученый.

Астроном допустил, что именно объекты вроде 3I/ATLAS могут приносить в молодые звездные системы «строительные блоки», важные для зарождения жизни.

Впервые о 3I/ATLAS астрономы сообщили в июле, заметив небесное тело внутри орбиты Юпитера.

На то, что 3I/ATLAS возник вне пределов Солнечной системы, указывают параметры его траектории движения. Вероятнее всего, данный объект представляет собой комету с диаметром ядра до 20 километров. 3I/ATLAS стал третьим межзвездным объектом в Солнечной системе, обнаруженным астрономами.