Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:04, 9 декабря 2025Наука и техника

Раскрыта настоящая цель «инопланетного корабля» в Солнечной системе

Астроном Леб: 3I/ATLAS мог пригодиться для зарождения жизни в Солнечной системе
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Nasa / jpl-Caltech / University Of Arizona / Reuters

Межзвездный объект — комета 3I/ATLAS — мог бы пригодиться для зарождения жизни в Солнечной системе. Настоящую цель небесного тела, известного как «инопланетный корабль», раскрыл астроном Гарвардского университета (США) Ави Леб. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Издание обратило внимание на блог ученого в Medium, где обсуждается вопрос о том, можно ли считать комету дружелюбной или нет. Леб заметил, что 3I/ATLAS содержит как важный для зарождения жизни метанол, так и ядовитый для нее (в больших концентрациях) цианистый водород (синильную кислоту). «Метанола гораздо больше, чем цианистого водорода», — сказал ученый NYP.

Леб заметил, что метанол является строительным блоком для аминокислот и сахаров, которые необходимы для формирования органических веществ, составляющих основу живой материи. «Если бы в Солнечной системе не было строительных блоков, она могла бы получить их от объектов, подобных 3I/Atlas», — резюмировал ученый.

Астроном допустил, что именно объекты вроде 3I/ATLAS могут приносить в молодые звездные системы «строительные блоки», важные для зарождения жизни.

Материалы по теме:
Адское палево Древнее Солнце оказалось гигантской звездой
Адское палевоДревнее Солнце оказалось гигантской звездой
14 июня 2017
Сколько их В Солнечной системе обнаружили новую планету
Сколько ихВ Солнечной системе обнаружили новую планету
19 июля 2017

Впервые о 3I/ATLAS астрономы сообщили в июле, заметив небесное тело внутри орбиты Юпитера.

На то, что 3I/ATLAS возник вне пределов Солнечной системы, указывают параметры его траектории движения. Вероятнее всего, данный объект представляет собой комету с диаметром ядра до 20 километров. 3I/ATLAS стал третьим межзвездным объектом в Солнечной системе, обнаруженным астрономами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейские лидеры и Зеленский раскрыли критический момент для Украины

    Раскрыты самые выгодные акции после завершения СВО

    В России значительно выросла средняя сумма взятки

    В России оценили шансы Сырского спасти окруженных бойцов ВСУ в Димитрове

    Российскому бизнесу стало не до командировок

    «Роскосмос» рассказал о подготовке к запуску «Союза-2.1б»

    ОПГ спрятала в машинах и жилых помещениях российского региона 70 килограммов золота

    Российская модель обнажила грудь для Vogue

    Назван фаворит матча Лиги чемпионов между «Интером» и «Ливерпулем»

    Названы самые необычные взятки в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok