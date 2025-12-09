Реклама

13:34, 9 декабря 2025Силовые структуры

Раскрыта судьба передававшего СБУ данные о российских фортификациях

Передавший СБУ видео белгородских фортификаций осужден на 17 лет строгого режима
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Мужчина, передававший Службе безопасности Украины (СБУ) видео белгородских фортификационных сооружений, на которых запечатлены места дислокации российских военнослужащих, получил 17 лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ по Белгородской области.

Фигурант — уроженец Черкасской области Украины. Мужчина признан виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена») и части 3 статьи 222.1 УК РФ («Незаконное хранение, перевозка взрывных устройств»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима, также ему назначен штраф в 500 тысяч рублей, ограничение свободы на один год и конфискация 2,6 миллиона рублей.

Как установила ФСБ, в мае 2023 года сотрудник Министерства обороны Украины, который является родственником фигуранта, предложил ему снимать на видеорегистратор автомобиля белгородскую фортификацию и места дислокации Российской армии в приграничье и передавать эти данные СБУ. Эта информация применилась для подрыва боеспособности группировки войск прикрытия государственной границы России во время вторжения украинских диверсантов на территорию Грайворонского округа.

Ранее сообщалось, что бывший депутат Курской облдумы Максим Васильев, который проходит по делу о хищениях при строительстве фортификаций, заявил, что планировал заработать на возведении укреплений в приграничье.

