Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:16, 9 декабря 2025Силовые структуры

Раскрыта судьба шесть лет насиловавшего детей россиянина-педофила

В Петербурге за надругательство над своими детьми и спаивание отцу дали 15 лет
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд приговорил Артема Янченко, шесть лет насиловавшего двоих детей и спаивающего их, к 15 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Как установил суд, с 2018 по 2024 год Янченко развращал и насиловал двух малолетних детей, среди которых была его родная дочь. Он покупал и предлагал девочке алкоголь, а также во время переписки отправлял ей порнографические материалы.

Мужчина признан виновным по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), части 3 статьи 135 УК РФ («Развратные действия»), части 2 статьи 242 УК РФ («Распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних») и части 3 статьи 132, части 2 статьи 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий»). Свою вину в основной части обвинения он не признал. Янченко будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, в течение семи лет. С него взыскано по 500 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу каждой из пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области 39-летний местный житель год насиловал девятилетнюю дочь и платил ей за молчание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о судьбе экипажа упавшего под Иваново Ан-22

    Перечислены эффективные способы бросить курить

    Домашний кот сбежал от хозяина и пять месяцев выживал в горах

    Появились подробности об утопившей новорожденного сына россиянке

    Путин дал поручение по приему прибывших из-за рубежа детей в школы

    Путин отреагировал на проблему поддержки родившихся после смерти отцов на СВО детей

    В России высказались о закопавшей миллиарды евро в ядерную яму Германии

    Названы фавориты Кубка Гагарина после половины регулярного чемпионата

    Зеленского призвали прислушаться к Трампу

    Россиянам подсказали одну хитрость для эффективного похудения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok