Раскрыта судьба шесть лет насиловавшего детей россиянина-педофила

В Петербурге за надругательство над своими детьми и спаивание отцу дали 15 лет

В Санкт-Петербурге суд приговорил Артема Янченко, шесть лет насиловавшего двоих детей и спаивающего их, к 15 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Как установил суд, с 2018 по 2024 год Янченко развращал и насиловал двух малолетних детей, среди которых была его родная дочь. Он покупал и предлагал девочке алкоголь, а также во время переписки отправлял ей порнографические материалы.

Мужчина признан виновным по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), части 3 статьи 135 УК РФ («Развратные действия»), части 2 статьи 242 УК РФ («Распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних») и части 3 статьи 132, части 2 статьи 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий»). Свою вину в основной части обвинения он не признал. Янченко будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, в течение семи лет. С него взыскано по 500 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу каждой из пострадавших.

