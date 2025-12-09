Реклама

Экономика
10:42, 9 декабря 2025Экономика

Россия увеличила экспорт крабов

Стоимость российского экспорта ракообразных выросла в 2025 году на 8 %
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Выручка от российского экспорта ракообразных в 7,5 тысячи тонн, 95 процентов которого составляют поставки крабов, оказалась в октябре максимальной за год, достигнув 205 миллионов долларов. Об этом сообщает федеральный центр «Агроэкспорт».

Всего к середине ноября объем реализованной за рубеж продукции достиг 79 тысяч тонн. При стоимости более чем в 1,7 миллиарда долларов показатели увеличились на 6 и 8 процентов соответственно.

Крупнейшими импортерами этого вида российской продукции являются КНР, Южная Корея и Япония, говорится в материалах.

Ранее стало известно, что в январе-октябре Россия продала Китаю рыбы и морепродуктов на 2,5 миллиарда долларов, что на 15 процентов больше, чем за аналогичный период 2024 года.

