Россия нарастила поставки рыбы в страну БРИКС

Таможня КНР: Поставки рыбы и морепродуктов из России выросли на 15 %

С января по октябрь Россия продала Китаю рыбы и морепродуктов на 2,5 миллиарда долларов, или на 15 процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщило «Интерфакс» со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Таким образом, Россия приблизилась к показателям главного экспортера этой продукции в КНР — Эквадору, поставки которого оцениваются в 2,7 миллиарда долларов. Основу китайского рыбного импорта из России составляет мороженая рыба (1,4 миллиарда долларов). Что касается Эквадора, то практически весь его экспортный объем обеспечивается креветками: 2,66 миллиарда.

Кроме того, крупными поставщиками рыбы и морепродуктов на китайский рынок стали Вьетнам (1,3 миллиарда), Норвегия (1,1 миллиарда) и США (913 миллионов долларов).

В начале сентября сообщалось, что экспорт рыбы из России с начала 2025 года вырос в денежном выражении на 15 процентов. Кроме того, увеличился он и в физическом выражении.