Россиян научили бороться с шумными соседями

Эксперт по ЖКХ Бондарь: На шумных соседей можно пожаловаться в УК

Если шумные соседи доставляют неудобства, россияне могут пожаловаться в управляющую компанию (УК) и предпринять ряд других шагов, чтобы исправить ситуацию. О том, как бороться с проблемными жильцами, рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с RT.

В первую очередь он посоветовал самостоятельно поговорить с нарушителями. Эксперт отметил, что некоторые люди не замечают, что создают много шума и мешают другим. Если же беседа не подействует, стоит попросить о помощи УК через мобильное приложение «Госуслуги.Дом» — компания может помочь в переговорах или вынести соседям предупреждение.

При отказе нарушителей идти навстречу стоит обратиться к участковому. Бондарь посоветовал подать письменное заявление с детальным описанием ситуации: датой, временем и характером шума. «Упомяните о своих попытках уладить вопрос мирно. Не забудьте сохранить копию своего заявления», — добавил эксперт.

Если звуки исходят от расположенного в доме заведения, можно обратиться в Роспотребнадзор для изменения уровня шума и фиксации превышения. За нарушение тишины предусмотрена административная ответственность. Если же административные меры не помогают, у потерпевших есть право обратиться в суд с иском о компенсации морального вреда. Для этого потребуется предъявить аудио- и видеозаписи, а также другие доказательства.

