Россиянам назвали лучшие места страны для тихого Нового года

Горный Алтай и Карелию назвали лучшими местами страны для тихого Нового года

Россиянам назвали лучшие места страны для встречи Нового года в спокойной обстановке. Такие данные приводятся в исследовании сервиса «Купибилет», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты выяснили, что убежать от шума в праздники хотели бы 50 процентов соотечественников. Им предложили отправиться в Горный Алтай, Карелию, на Красную Поляну, в Сочи или на Урал. В этих направлениях, отмечают эксперты, можно гулять на природе, кататься на лыжах и наслаждаться тишиной.

«Мы видим рождение нового праздничного ритуала. Все больше людей стремятся заменить многолюдные корпоративы и шумные улицы на диалог с природой и близкими в уютной атмосфере. Это запрос не на изоляцию, а на качественно иное переживание праздника — более глубокое и личное», — указано в материале.

Ранее аналитики сервиса путешествий «Туту» назвали места для отдыха в России на новогодние праздники дешевле 30 тысяч рублей на двоих. В топ вошли Псковская, Орловская и Волгоградская области.

