Россиянам раскрыли золотое правило для каждого приема пищи

Врач Илюхина: Овощами необходимо заполнять половину тарелки

Врач Татьяна Илюхина заявила, что существует одно золотое правило для каждого приема пищи. Его суть она раскрыла россиянам в своем Telegram-канале.

По словам Илюхиной, каждый прием пищи должен включать овощи. Причем ими необходимо заполнить половину тарелки. Также важно употреблять белок, который можно получить из мяса, рыбы, птицы или творога, подчеркнула медик.

Что касается углеводов, они тоже необходимы, поскольку повышают уровень энергии, но врач посоветовала употреблять их исключительно в первой половине дня. В заключение Илюхина призвала не забывать про клетчатку, которая содержится, к примеру, в зелени, семенах льна и отрубях, так как она положительно влияет на работу кишечника и обеспечивает сытость надолго.

