03:30, 9 декабря 2025Экономика

Россиянам рассказали о новом способе подтверждения онлайн-сделки с недвижимостью

Кошелев: Подтвердить онлайн-сделку с жильем с 1 июля можно будет биометрией
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Vadim Akhmetov / Global Look Press

С 1 июля 2026 года россияне смогут подтверждать сделки купли-продажи недвижимости удаленно при помощи своих биометрических данных. Об этом ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

Кошелев отметил, что на сегодняшний день подписать договор можно либо лично, либо удаленно с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Вариант с биометрией, которая включает в себя отпечаток пальца, лицо, радужную оболочку глаза, станет дополнительным и не заменит ни один из предыдущих.

«Биометрические данные — отпечатки пальцев, изображение лица, радужная оболочка глаза - уникальны для каждого человека и не меняются со временем. Это исключает ошибки идентификации и подделку документов», — отметил Кошелев.

Соответственно, по его словам, такой способ подтверждения сделки поможет усилить безопасность и снизить число мошеннических случаев.

Ранее в Госдуме россиянам рассказали, в каких случаях собственника могут выселить из жилья.

