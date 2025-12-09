Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:18, 9 декабря 2025Россия

В Госдуме перечислили поводы для выселения собственника из жилья

Якубовский: За периодическое нарушение прав соседей собственника могут выселить
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

За систематическое нарушение прав соседей и правил пользования жилым помещением собственника могут выселить из жилья. Об этом рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в беседе с РИА Новости.

По словам парламентария, в данном случае речь идет о регулярном шуме по ночам, угрозах, а также создании опасных условий.

Помимо этого, выселить собственников из жилья имеют право при использовании его не по назначению — в том случае, когда квартиру превращают в хостел, склад или коммерческую точку, от чего страдает весь дом.

Ранее доцент юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов рассказал, что за содержание участка в заброшенном состоянии собственникам грозят денежные штрафы и даже изъятие через суд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Понимает, как надавить». Постпред США при НАТО заявил, что Трамп знает способ урегулировать конфликт на Украине

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    ОСАГО в России подорожало для одной категории водителей

    Стало известно об отказе Японии использовать активы России для кредита Украине

    Раскрыта ситуация в Константиновке

    Еще один российский аэропорт ограничил прием и выпуск самолетов

    В России назвали условие для продолжения переговоров с Украиной

    Россиянка побывала в США и описала американок фразой «весит как двухдверный холодильник»

    В Госдуме перечислили поводы для выселения собственника из жилья

    Путин утвердил стратегию развития здравоохранения до 2030 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok