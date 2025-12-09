В Госдуме перечислили поводы для выселения собственника из жилья

Якубовский: За периодическое нарушение прав соседей собственника могут выселить

За систематическое нарушение прав соседей и правил пользования жилым помещением собственника могут выселить из жилья. Об этом рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в беседе с РИА Новости.

По словам парламентария, в данном случае речь идет о регулярном шуме по ночам, угрозах, а также создании опасных условий.

Помимо этого, выселить собственников из жилья имеют право при использовании его не по назначению — в том случае, когда квартиру превращают в хостел, склад или коммерческую точку, от чего страдает весь дом.

Ранее доцент юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов рассказал, что за содержание участка в заброшенном состоянии собственникам грозят денежные штрафы и даже изъятие через суд.